Що таке Pochita на Ethereum?

POCHITA на Ethereum — це проект, що повністю перейшов у власність спільноти (CTO), керований спільнотою, натхненною мемом. Це еволюція вірусного крипто-мема, який набрав популярності після того, як був прийнятий Почита — новий собака власника Балтце, сенсації з мемом Чімс.

Що робить Pochita на Ethereum унікальною?

Проект не має участі розробників чи централізованих команд і повністю знаходиться у руках спільноти. Він втілює децентралізацію, де рішення та напрямок визначаються самими прихильниками та власниками.

Для чого можна використовувати Pochita на Ethereum?

Токен $POCHITA символізує спільне бачення співпраці, креативності та веселощів у крипто-просторі, яке повністю керується його пристрасною та активною спільнотою.

Яка сьогодні ціна Pochita on Ethereum (POCHITA)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні --%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів POCHITA знаходиться в обігу?

Обігова кількість POCHITA становить 420690000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Pochita on Ethereum?

Орієнтовно існує -- унікальних власників POCHITA у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Pochita on Ethereum?

Ринкова капіталізація становить ₴979409.84974470864000, що розміщує Pochita on Ethereum на #8559 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують POCHITA сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Pochita on Ethereum?

Недавній рух ціни на рівні --% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.