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Поточна ціна Pochita on Ethereum сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація POCHITA становить 22 219 USD. Відстежуйте оновлення цін POCHITA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pochita on Ethereum сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація POCHITA становить 22 219 USD. Відстежуйте оновлення цін POCHITA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про POCHITA

Інформація про ціну POCHITA

Що таке POCHITA

Офіційний вебсайт POCHITA

Токеноміка POCHITA

Прогноз ціни POCHITA

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Ціна Pochita on Ethereum (POCHITA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POCHITA до USD:

$0,000000052816
$0,000000052816$0,000000052816
+1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pochita on Ethereum (POCHITA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:50:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pochita on Ethereum

Поточна ціна Pochita on Ethereum (POCHITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POCHITA до USD становить $ 0 за POCHITA.

Pochita on Ethereum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 219, з циркуляційною пропозицією у 420,69B POCHITA. Протягом останніх 24 годин POCHITA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POCHITA змінився на -- за останню годину та на +1,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pochita on Ethereum (POCHITA)

$ 22,22K
$ 22,22K$ 22,22K

--
----

$ 22,22K
$ 22,22K$ 22,22K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pochita on Ethereum — $ 22,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POCHITA — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,22K.

Історія ціни Pochita on Ethereum у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,51%

+1,51%

Історія ціни Pochita on Ethereum (POCHITA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pochita on Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pochita on Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pochita on Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pochita on Ethereum до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+10,09%
60 днів$ 0+15,75%
90 днів----

Прогноз ціни Pochita on Ethereum

Прогноз ціни Pochita on Ethereum (POCHITA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна POCHITA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pochita on Ethereum (POCHITA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pochita on Ethereum потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pochita on Ethereum у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни POCHITA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pochita on Ethereum.

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Ресурс Pochita on Ethereum (POCHITA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Про Pochita on Ethereum

Що таке Pochita на Ethereum?

POCHITA на Ethereum — це проект, що повністю перейшов у власність спільноти (CTO), керований спільнотою, натхненною мемом. Це еволюція вірусного крипто-мема, який набрав популярності після того, як був прийнятий Почита — новий собака власника Балтце, сенсації з мемом Чімс.

Що робить Pochita на Ethereum унікальною?

Проект не має участі розробників чи централізованих команд і повністю знаходиться у руках спільноти. Він втілює децентралізацію, де рішення та напрямок визначаються самими прихильниками та власниками.

Для чого можна використовувати Pochita на Ethereum?

Токен $POCHITA символізує спільне бачення співпраці, креативності та веселощів у крипто-просторі, яке повністю керується його пристрасною та активною спільнотою.

Яка сьогодні ціна Pochita on Ethereum (POCHITA)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні --%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів POCHITA знаходиться в обігу?

Обігова кількість POCHITA становить 420690000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Pochita on Ethereum?

Орієнтовно існує -- унікальних власників POCHITA у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Pochita on Ethereum?

Ринкова капіталізація становить ₴979409.84974470864000, що розміщує Pochita on Ethereum на #8559 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують POCHITA сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Pochita on Ethereum?

Недавній рух ціни на рівні --% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Pochita on Ethereum

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:50:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pochita on Ethereum (POCHITA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Pochita on Ethereum

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$1,6379$1,6379

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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