Сьогоднішня ціна Pochita

Поточна ціна Pochita (POCHITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POCHITA до USD становить $ 0 за POCHITA.

Pochita наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 914,86, з циркуляційною пропозицією у 1,00B POCHITA. Протягом останніх 24 годин POCHITA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00126551, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POCHITA змінився на -0,33% за останню годину та на -2,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pochita (POCHITA)

Ринкова капіталізація $ 18,91K$ 18,91K $ 18,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,91K$ 18,91K $ 18,91K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pochita — $ 18,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POCHITA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,91K.