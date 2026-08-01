Ціна Pochita (POCHITA)
Поточна ціна Pochita (POCHITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POCHITA до USD становить $ 0 за POCHITA.
Pochita наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 914,86, з циркуляційною пропозицією у 1,00B POCHITA. Протягом останніх 24 годин POCHITA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00126551, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці POCHITA змінився на -0,33% за останню годину та на -2,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація Pochita — $ 18,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POCHITA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,91K.
-0,33%
-0,95%
-2,42%
-2,42%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pochita до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pochita до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pochita до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pochita до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,95%
|30 днів
|$ 0
|-4,98%
|60 днів
|$ 0
|-0,97%
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна Pochita потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка реальна ціна Pochita сьогодні?
Живуча ціна Pochita становить ₴, змінившись на -0.95% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.
Як виглядає денну структуру цін для POCHITA?
POCHITA торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.
Наскільки волатильність Pochita сьогодні?
Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.
У якій технічній зоні зараз торгують POCHITA?
Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що POCHITA демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.
Який загальний рейтинг та розмір ринку у Pochita?
З капіталізацією ₴833763.9043405283616000, Pochita займає #8913 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.
Яку об’ємну активність показав POCHITA останнім часом?
Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.
Як Pochita порівнюється зі своїми ATH і ATL?
Його ATH становить ₴0.0557834717561738256000, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.
Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку POCHITA?
Основні фактори включають обігове надання (1000000000.0 токенів), результати категорії у Meme,Ethereum Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
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