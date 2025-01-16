Ціна POC Blockchain (POC)
Поточна ціна POC Blockchain (POC) сьогодні становить 0.070263 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POC Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.63 USD
- зміна ціни POC Blockchain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін POC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POC Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POC Blockchain до USD становила $ -0.0004645649.
За останні 60 днів зміна ціни POC Blockchain до USD становила $ +0.0053493962.
За останні 90 днів зміна ціни POC Blockchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004645649
|-0.66%
|60 днів
|$ +0.0053493962
|+7.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POC Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aiming at distributed autonomous organizations and accelerating the application of blockchain in the real economy, POC designs a double-layer open chain group architecture to support the independent operation of multiple industries and company blockchains. Each industrial ecology and enterprise can publish its own independent blockchain based on the POC public chain. The two-tier architecture includes POC public chain and POC industry chain group. Among them, the POC public chain bears the POC token, and relies on the DPoS entrusted proof-of-stake consensus mechanism to be responsible for the value consensus and transmission of the entire industry; the POC industry chain group contains the ecology of different industries and enterprises, and sets different parameters, states, and zones according to the actual situation of the industry The block structure, as well as the consensus mechanism and community governance rules, support unlimited horizontal expansion of various industries and support the development of many small and medium-sized enterprises. Different POC industry chains anchor and transfer value through cross-chain interaction with the POC public chain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 POC до AUD
A$0.1124208
|1 POC до GBP
￡0.05691303
|1 POC до EUR
€0.06815511
|1 POC до USD
$0.070263
|1 POC до MYR
RM0.31548087
|1 POC до TRY
₺2.49152598
|1 POC до JPY
¥10.99897002
|1 POC до RUB
₽7.22233377
|1 POC до INR
₹6.07212846
|1 POC до IDR
Rp1,151.85227472
|1 POC до PHP
₱4.1103855
|1 POC до EGP
￡E.3.54336309
|1 POC до BRL
R$0.42438852
|1 POC до CAD
C$0.10047609
|1 POC до BDT
৳8.49901248
|1 POC до NGN
₦109.2730176
|1 POC до UAH
₴2.95666704
|1 POC до VES
Bs3.723939
|1 POC до PKR
Rs19.56613761
|1 POC до KZT
₸37.09745874
|1 POC до THB
฿2.43180243
|1 POC до TWD
NT$2.31516585
|1 POC до CHF
Fr0.06393933
|1 POC до HKD
HK$0.54664614
|1 POC до MAD
.د.م0.70333263