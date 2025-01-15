Ціна PNWR Token (PNWR)
Поточна ціна PNWR Token (PNWR) сьогодні становить 0.399312 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PNWR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PNWR Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.38 USD
- зміна ціни PNWR Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PNWR Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PNWR Token до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни PNWR Token до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни PNWR Token до USD становила $ -8.974510932184225.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ -8.974510932184225
|-95.74%
Останній аналіз цін PNWR Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PNWR Token is a next-generation utility token designed to revolutionize eco-friendly logistics by integrating electric aviation and autonomous cargo solutions. Backed by leading partners in the electric aviation and automotive sectors, it enables seamless transactions for leasing electric drones and vans used in urgent deliveries. Offering rewards and discounts for token holders, PNWR Token aims to partner with over 15,000 businesses globally, fostering a greener and more efficient logistics network.
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