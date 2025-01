Що таке PNWR Token ( PNWR)

PNWR Token is a next-generation utility token designed to revolutionize eco-friendly logistics by integrating electric aviation and autonomous cargo solutions. Backed by leading partners in the electric aviation and automotive sectors, it enables seamless transactions for leasing electric drones and vans used in urgent deliveries. Offering rewards and discounts for token holders, PNWR Token aims to partner with over 15,000 businesses globally, fostering a greener and more efficient logistics network.

Ресурс PNWR Token (PNWR) Whitepaper Офіційний вебсайт