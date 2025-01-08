Ціна Pnuts for squirrel (PNUTS)
Поточна ціна Pnuts for squirrel (PNUTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 911.27 USD. Ціна PNUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pnuts for squirrel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.90 USD
- зміна ціни Pnuts for squirrel протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 702.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pnuts for squirrel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pnuts for squirrel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pnuts for squirrel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pnuts for squirrel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-84.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pnuts for squirrel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peanuts (Symbol: PNUTS) is a community-driven meme coin designed to deliver both fun and poten al financial returns. Rooted in the spirit of humor and entertainment, PEANUTS aims to engage the community with a lighthearted approach while simultaneously crea ng opportuni es for significant price apprecia on. Built by the community, for the community, PEANUTS embodies the values of inclusivity, entertainment, and the power of viral market trends.
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