Сьогоднішня ціна Pnuts for squirrel (PNUTS)

Поточна ціна Pnuts for squirrel (PNUTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 911.27 USD. Ціна PNUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pnuts for squirrel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.90 USD

- зміна ціни Pnuts for squirrel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 702.04M USD

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