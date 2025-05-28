Ціна PNP Exchange (PNP)
Поточна ціна PNP Exchange (PNP) сьогодні становить 0,00223 USD з ринковою капіталізацією $ 2,23M USD. Ціна PNP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PNP Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PNP Exchange протягом дня — +12,04%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PNP Exchange до USD становила $ +0,00023962.
За останні 30 днів зміна ціни PNP Exchange до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PNP Exchange до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PNP Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00023962
|+12,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PNP Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,35%
+12,04%
-14,18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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