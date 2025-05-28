Сьогоднішня ціна PNP Exchange (PNP)

Поточна ціна PNP Exchange (PNP) сьогодні становить 0,00223 USD з ринковою капіталізацією $ 2,23M USD. Ціна PNP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PNP Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PNP Exchange протягом дня — +12,04%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

Отримуйте оновлення цін PNP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PNP.