Сьогоднішня ціна PNL Games (PNL)

Поточна ціна PNL Games (PNL) сьогодні становить 0,00000522 USD з ринковою капіталізацією $ 4,96K USD. Ціна PNL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PNL Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PNL Games протягом дня — +1,26%

- циркуляційна пропозиція – 950,03M USD

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