Ціна PNL Games (PNL)
Поточна ціна PNL Games (PNL) сьогодні становить 0,00000522 USD з ринковою капіталізацією $ 4,96K USD. Ціна PNL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PNL Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PNL Games протягом дня — +1,26%
- циркуляційна пропозиція – 950,03M USD
Отримуйте оновлення цін PNL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PNL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PNL Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PNL Games до USD становила $ +0,0000000697.
За останні 60 днів зміна ціни PNL Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PNL Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,26%
|30 днів
|$ +0,0000000697
|+1,34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PNL Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1,26%
+4,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PNL до VND
₫0,13384602
|1 PNL до AUD
A$0,000008091
|1 PNL до GBP
￡0,0000038628
|1 PNL до EUR
€0,0000045936
|1 PNL до USD
$0,00000522
|1 PNL до MYR
RM0,0000220806
|1 PNL до TRY
₺0,0002034756
|1 PNL до JPY
¥0,000752985
|1 PNL до RUB
₽0,000418905
|1 PNL до INR
₹0,0004454226
|1 PNL до IDR
Rp0,0855737568
|1 PNL до KRW
₩0,0071702964
|1 PNL до PHP
₱0,0002899188
|1 PNL до EGP
￡E.0,000259956
|1 PNL до BRL
R$0,0000294408
|1 PNL до CAD
C$0,0000072036
|1 PNL до BDT
৳0,0006372576
|1 PNL до NGN
₦0,0082725516
|1 PNL до UAH
₴0,0002175696
|1 PNL до VES
Bs0,00049068
|1 PNL до PKR
Rs0,0014700042
|1 PNL до KZT
₸0,0026578152
|1 PNL до THB
฿0,000171216
|1 PNL до TWD
NT$0,0001566522
|1 PNL до AED
د.إ0,0000191574
|1 PNL до CHF
Fr0,0000042804
|1 PNL до HKD
HK$0,0000408726
|1 PNL до MAD
.د.م0,0000481806
|1 PNL до MXN
$0,0001005372