Сьогоднішня ціна PMFI

Поточна ціна PMFI (PMFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMFI до USD становить $ 0 за PMFI.

PMFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 383, з циркуляційною пропозицією у 100,00B PMFI. Протягом останніх 24 годин PMFI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PMFI змінився на -- за останню годину та на -4,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PMFI (PMFI)

Ринкова капіталізація $ 29,38K$ 29,38K $ 29,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,38K$ 29,38K $ 29,38K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PMFI — $ 29,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PMFI — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,38K.