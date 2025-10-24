Інформація щодо ціни PLYR L1 (PLYR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.0038767 $ 0.0038767 $ 0.0038767 Мін. за 24 год $ 0.00395345 $ 0.00395345 $ 0.00395345 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.0038767$ 0.0038767 $ 0.0038767 Макс. за 24 год $ 0.00395345$ 0.00395345 $ 0.00395345 Рекордний максимум $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0.10% Зміна ціни (за 7 дн.) +47.22% Зміна ціни (за 7 дн.) +47.22%

Актуальна ціна PLYR L1 (PLYR) становить $0.00390256. За останні 24 години PLYR торгувався між мінімумом у $ 0.0038767 і максимумом у $ 0.00395345, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLYR становить $ 0.02441299, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLYR змінився на -- за останню годину, +0.10% за 24 години та на +47.22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PLYR L1 (PLYR)

Ринкова капіталізація $ 476.80K$ 476.80K $ 476.80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Циркуляційне постачання 122.17M 122.17M 122.17M Загальна пропозиція 749,980,970.0550387 749,980,970.0550387 749,980,970.0550387

Поточна ринкова капіталізація PLYR L1 — $ 476.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLYR — 122.17M, зі загальною пропозицією 749980970.0550387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.93M.