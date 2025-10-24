Актуальна ціна PLYR L1 сьогодні становить 0.00390256 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLYR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLYR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PLYR L1 сьогодні становить 0.00390256 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLYR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLYR на MEXC вже зараз.

Ціна PLYR L1 (PLYR)

Актуальна ціна 1 PLYR до USD:

$0.00390256
+0.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PLYR L1 (PLYR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PLYR L1 (PLYR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0038767
Мін. за 24 год
$ 0.00395345
Макс. за 24 год

$ 0.0038767
$ 0.00395345
$ 0.02441299
$ 0
--

+0.10%

+47.22%

+47.22%

Актуальна ціна PLYR L1 (PLYR) становить $0.00390256. За останні 24 години PLYR торгувався між мінімумом у $ 0.0038767 і максимумом у $ 0.00395345, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLYR становить $ 0.02441299, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLYR змінився на -- за останню годину, +0.10% за 24 години та на +47.22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PLYR L1 (PLYR)

$ 476.80K
--
$ 2.93M
122.17M
749,980,970.0550387
Поточна ринкова капіталізація PLYR L1 — $ 476.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLYR — 122.17M, зі загальною пропозицією 749980970.0550387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.93M.

Історія ціни PLYR L1 (PLYR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLYR L1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLYR L1 до USD становила $ +0.0014386791.
За останні 60 днів зміна ціни PLYR L1 до USD становила $ -0.0004471771.
За останні 90 днів зміна ціни PLYR L1 до USD становила $ -0.001641145370626716.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.10%
30 днів$ +0.0014386791+36.87%
60 днів$ -0.0004471771-11.45%
90 днів$ -0.001641145370626716-29.60%

Що таке PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни PLYR L1 (USD)

Скільки коштуватиме PLYR L1 (PLYR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PLYR L1 (PLYR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PLYR L1.

Перегляньте прогноз ціни PLYR L1 вже зараз!

PLYR до місцевих валют

Токеноміка PLYR L1 (PLYR)

Розуміння токеноміки PLYR L1 (PLYR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLYR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PLYR L1 (PLYR)

Скільки сьогодні коштує PLYR L1 (PLYR)?
Актуальна ціна PLYR у USD становить 0.00390256 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLYR до USD?
Поточна ціна PLYR до USD — $ 0.00390256. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PLYR L1?
Ринкова капіталізація PLYR — $ 476.80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLYR?
Циркуляційна пропозиція PLYR — 122.17M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLYR?
PLYR досяг історичної максимальної ціни у 0.02441299 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLYR?
Історична мінімальна ціна PLYR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PLYR?
Актуальний обсяг торгівлі PLYR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PLYR цього року?
PLYR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLYR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PLYR L1 (PLYR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

