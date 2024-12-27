Ціна Plxyer (PLXY)
Поточна ціна Plxyer (PLXY) сьогодні становить 0.02173183 USD з ринковою капіталізацією $ 29.55M USD. Ціна PLXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plxyer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.78K USD
- зміна ціни Plxyer протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.36B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plxyer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plxyer до USD становила $ +0.0013207302.
За останні 60 днів зміна ціни Plxyer до USD становила $ +0.0009342796.
За останні 90 днів зміна ціни Plxyer до USD становила $ +0.00100528708466623.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.25%
|30 днів
|$ +0.0013207302
|+6.08%
|60 днів
|$ +0.0009342796
|+4.30%
|90 днів
|$ +0.00100528708466623
|+4.85%
Останній аналіз цін Plxyer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+0.25%
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? PLXYER (pronounced as Player) is a web3 game distribution platform for blockchain games with all-in-one features for Web3 developers and players. Experience a seamless integration of traditional and on-chain gaming, turnkey game creation tools, platform governance, a guild management portal, and an NFT marketplace with various P2P services. Our mission is to provide game creators with the best tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the ultimate gaming experience. What makes your project unique? The platform provides game creators with the tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the good gaming experience. History of your project. The project was founded in 2023 and was listed on BitMart on 16th June 2023. What’s next for your project? The Game portal for the project will be launched by the end of 20
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