Сьогоднішня ціна Plxyer (PLXY)

Поточна ціна Plxyer (PLXY) сьогодні становить 0.02173183 USD з ринковою капіталізацією $ 29.55M USD. Ціна PLXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plxyer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.78K USD

- зміна ціни Plxyer протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.36B USD

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