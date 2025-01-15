Сьогоднішня ціна PlutusDAO (PLS)

Поточна ціна PlutusDAO (PLS) сьогодні становить 0.02774424 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна PLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlutusDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.55 USD

- зміна ціни PlutusDAO протягом дня — +3.90%

- циркуляційна пропозиція – 47.13M USD

Отримуйте оновлення цін PLS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLS.