Ціна PlutusDAO (PLS)
Поточна ціна PlutusDAO (PLS) сьогодні становить 0.02774424 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна PLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlutusDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.55 USD
- зміна ціни PlutusDAO протягом дня — +3.90%
- циркуляційна пропозиція – 47.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlutusDAO до USD становила $ +0.00104037.
За останні 30 днів зміна ціни PlutusDAO до USD становила $ -0.0068004877.
За останні 60 днів зміна ціни PlutusDAO до USD становила $ -0.0070671848.
За останні 90 днів зміна ціни PlutusDAO до USD становила $ +0.00057232138004643.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00104037
|+3.90%
|30 днів
|$ -0.0068004877
|-24.51%
|60 днів
|$ -0.0070671848
|-25.47%
|90 днів
|$ +0.00057232138004643
|+2.11%
Останній аналіз цін PlutusDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.51%
+3.90%
-5.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aggregated Dopex ecosystem governance power. Enhanced yield. Deepened ecosystem liquidity.
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