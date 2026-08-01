Яка зараз ціна Plutus SYK?

Plutus SYK торгують за ₴0.5416948860443871120000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PLSSYK порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PLSSYK перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Plutus SYK виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens PLSSYK демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Plutus SYK?

Ринкова капіталізація ₴2307403.03320295776000 розташовує PLSSYK на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PLSSYK?

Plutus SYK згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PLSSYK?

З 4259589.395756316 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.