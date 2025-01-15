Ціна Plutus DPX (PLSDPX)
Поточна ціна Plutus DPX (PLSDPX) сьогодні становить 12.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSDPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plutus DPX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.57 USD
- зміна ціни Plutus DPX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plutus DPX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plutus DPX до USD становила $ -2.6369358400.
За останні 60 днів зміна ціни Plutus DPX до USD становила $ +8.2636289120.
За останні 90 днів зміна ціни Plutus DPX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -2.6369358400
|-21.40%
|60 днів
|$ +8.2636289120
|+67.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plutus DPX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
plsDPX is a liquid staking derivative of the veDPX token. Plutus allows users to convert their DPX to plsDPX so they may earn the underlying veDPX rewards while maintaining a liquid position through the plsDPX token. In exchange, the governance power of the underlying veDPX token is passed on to PLS holders. This allows PLS holders to vote on both general governance decisions as well as the DPX gauge allocation in the future. In addition, users are offered the option to stake their plsDPX on Plutus which earns them additional PLS rewards.
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