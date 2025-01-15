Ціна Plutus ARB (PLSARB)
Поточна ціна Plutus ARB (PLSARB) сьогодні становить 0.705109 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plutus ARB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.07 USD
- зміна ціни Plutus ARB протягом дня — +1.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plutus ARB до USD становила $ +0.00974546.
За останні 30 днів зміна ціни Plutus ARB до USD становила $ -0.2036366778.
За останні 60 днів зміна ціни Plutus ARB до USD становила $ +0.1783523857.
За останні 90 днів зміна ціни Plutus ARB до USD становила $ +0.1523050805607148.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00974546
|+1.40%
|30 днів
|$ -0.2036366778
|-28.88%
|60 днів
|$ +0.1783523857
|+25.29%
|90 днів
|$ +0.1523050805607148
|+27.55%
Останній аналіз цін Plutus ARB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.40%
-22.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid staking derivative for arb operated by plutusDAO
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