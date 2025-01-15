Ціна Plutonian DAO (PLD)
Поточна ціна Plutonian DAO (PLD) сьогодні становить 0.00334421 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plutonian DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.10 USD
- зміна ціни Plutonian DAO протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plutonian DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plutonian DAO до USD становила $ -0.0003265507.
За останні 60 днів зміна ціни Plutonian DAO до USD становила $ +0.0006270597.
За останні 90 днів зміна ціни Plutonian DAO до USD становила $ +0.0004426323921732603.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.27%
|30 днів
|$ -0.0003265507
|-9.76%
|60 днів
|$ +0.0006270597
|+18.75%
|90 днів
|$ +0.0004426323921732603
|+15.25%
Останній аналіз цін Plutonian DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.27%
+8.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plutonians is an NFT enabled and SPL token powered space RPG video game. The game framework will be developed as a combination of web2 multiplayer universe, and web3 enabled VR metaverse.
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