Сьогоднішня ціна Plutonian DAO (PLD)

Поточна ціна Plutonian DAO (PLD) сьогодні становить 0.00334421 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plutonian DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.10 USD

- зміна ціни Plutonian DAO протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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