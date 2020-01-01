Токеноміка Pluton (PLU) Дізнайтеся ключову інформацію про Pluton (PLU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pluton (PLU) Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Офіційний вебсайт: https://plutus.it/ Купити PLU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pluton (PLU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pluton (PLU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,35M $ 6,35M $ 6,35M Загальна пропозиція: $ 16,00M $ 16,00M $ 16,00M Циркуляційна пропозиція: $ 11,50M $ 11,50M $ 11,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,84M $ 8,84M $ 8,84M Історичний максимум: $ 32,76 $ 32,76 $ 32,76 Історичний мінімум: $ 0,308461 $ 0,308461 $ 0,308461 Поточна ціна: $ 0,552517 $ 0,552517 $ 0,552517 Дізнайтеся більше про ціну Pluton (PLU)

Токеноміка Pluton (PLU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pluton (PLU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLU, досліджуйте ціну токена PLU в реальному часі!

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