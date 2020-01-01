Токеноміка Plush Pepe (PPEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Plush Pepe (PPEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plush Pepe (PPEPE) Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity. Офіційний вебсайт: https://plushpepe.org/ Купити PPEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plush Pepe (PPEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plush Pepe (PPEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,69K $ 30,69K $ 30,69K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,69K $ 30,69K $ 30,69K Історичний максимум: $ 0,00369276 $ 0,00369276 $ 0,00369276 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030884 $ 0,00030884 $ 0,00030884 Дізнайтеся більше про ціну Plush Pepe (PPEPE)

Токеноміка Plush Pepe (PPEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plush Pepe (PPEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PPEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PPEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PPEPE, досліджуйте ціну токена PPEPE в реальному часі!

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