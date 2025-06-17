Ціна Plush Pepe (PPEPE)
Поточна ціна Plush Pepe (PPEPE) сьогодні становить 0,00102905 USD з ринковою капіталізацією $ 88,51K USD. Ціна PPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plush Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Plush Pepe протягом дня — +35,88%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plush Pepe до USD становила $ +0,00027174.
За останні 30 днів зміна ціни Plush Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plush Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plush Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00027174
|+35,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plush Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+62,22%
+35,88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.
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