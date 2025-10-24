Інформація щодо ціни PLURcoin (PLUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -8,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,47%

Актуальна ціна PLURcoin (PLUR) становить --. За останні 24 години PLUR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLUR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLUR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -8,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PLURcoin (PLUR)

Ринкова капіталізація $ 188,75K$ 188,75K $ 188,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,65M$ 9,65M $ 9,65M Циркуляційне постачання 1,10B 1,10B 1,10B Загальна пропозиція 56 097 013 924,83797 56 097 013 924,83797 56 097 013 924,83797

Поточна ринкова капіталізація PLURcoin — $ 188,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLUR — 1,10B, зі загальною пропозицією 56097013924.83797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,65M.