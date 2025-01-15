Сьогоднішня ціна PLUMS (PLUMS)

Поточна ціна PLUMS (PLUMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLUMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLUMS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.00 USD

- зміна ціни PLUMS протягом дня — +1.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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