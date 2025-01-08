Ціна PLUMPY DRAGONS (LOONG)
Поточна ціна PLUMPY DRAGONS (LOONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.53K USD. Ціна LOONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLUMPY DRAGONS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.09 USD
- зміна ціни PLUMPY DRAGONS протягом дня — -6.56%
- циркуляційна пропозиція – 888.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLUMPY DRAGONS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLUMPY DRAGONS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLUMPY DRAGONS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLUMPY DRAGONS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.56%
|30 днів
|$ 0
|-12.36%
|60 днів
|$ 0
|+50.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PLUMPY DRAGONS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.56%
-14.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons . Introducing an innovative token project built on the ERC-404 standard.
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