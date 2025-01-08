Сьогоднішня ціна PLUMPY DRAGONS (LOONG)

Поточна ціна PLUMPY DRAGONS (LOONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.53K USD. Ціна LOONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLUMPY DRAGONS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.09 USD

- зміна ціни PLUMPY DRAGONS протягом дня — -6.56%

- циркуляційна пропозиція – 888.00M USD

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