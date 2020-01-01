Токеноміка Plume USD (PUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Plume USD (PUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plume USD (PUSD) Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Офіційний вебсайт: https://pusd.plume.org/ Whitepaper: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Купити PUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plume USD (PUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plume USD (PUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,35M $ 36,35M $ 36,35M Загальна пропозиція: $ 36,42M $ 36,42M $ 36,42M Циркуляційна пропозиція: $ 36,39M $ 36,39M $ 36,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 36,35M $ 36,35M $ 36,35M Історичний максимум: $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Історичний мінімум: $ 0,989705 $ 0,989705 $ 0,989705 Поточна ціна: $ 0,999074 $ 0,999074 $ 0,999074 Дізнайтеся більше про ціну Plume USD (PUSD)

Токеноміка Plume USD (PUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plume USD (PUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUSD, досліджуйте ціну токена PUSD в реальному часі!

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