Сьогоднішня ціна Plume USD (PUSD)

Поточна ціна Plume USD (PUSD) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,61M USD. Ціна PUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plume USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Plume USD протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 29,61M USD

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