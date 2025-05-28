Ціна Plume USD (PUSD)
Поточна ціна Plume USD (PUSD) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,61M USD. Ціна PUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plume USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Plume USD протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 29,61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plume USD до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Plume USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plume USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plume USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plume USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.
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|1 PUSD до VND
₫25 641
|1 PUSD до AUD
A$1,55
|1 PUSD до GBP
￡0,74
|1 PUSD до EUR
€0,88
|1 PUSD до USD
$1
|1 PUSD до MYR
RM4,23
|1 PUSD до TRY
₺39,03
|1 PUSD до JPY
¥144,32
|1 PUSD до RUB
₽80,25
|1 PUSD до INR
₹85,36
|1 PUSD до IDR
Rp16 393,44
|1 PUSD до KRW
₩1 375,51
|1 PUSD до PHP
₱55,54
|1 PUSD до EGP
￡E.49,8
|1 PUSD до BRL
R$5,66
|1 PUSD до CAD
C$1,37
|1 PUSD до BDT
৳122,08
|1 PUSD до NGN
₦1 584,78
|1 PUSD до UAH
₴41,68
|1 PUSD до VES
Bs94
|1 PUSD до PKR
Rs281,61
|1 PUSD до KZT
₸509,16
|1 PUSD до THB
฿32,79
|1 PUSD до TWD
NT$30
|1 PUSD до AED
د.إ3,67
|1 PUSD до CHF
Fr0,82
|1 PUSD до HKD
HK$7,83
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.د.م9,23
|1 PUSD до MXN
$19,24