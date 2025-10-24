Інформація щодо ціни Plume Staked ETH (PETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 3 799,38 Макс. за 24 год $ 3 960,18 Рекордний максимум $ 4 947,99 Найнижча ціна $ 3 366,9 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +2,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,55%

Актуальна ціна Plume Staked ETH (PETH) становить $3 953,87. За останні 24 години PETH торгувався між мінімумом у $ 3 799,38 і максимумом у $ 3 960,18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PETH становить $ 4 947,99, тоді як його історичний мінімум — $ 3 366,9.

Що стосується короткострокових результатів, то PETH змінився на -0,01% за останню годину, +2,24% за 24 години та на +2,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plume Staked ETH (PETH)

Ринкова капіталізація $ 201,55K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 201,55K Циркуляційне постачання 50,94 Загальна пропозиція 50,94042494766651

Поточна ринкова капіталізація Plume Staked ETH — $ 201,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PETH — 50,94, зі загальною пропозицією 50.94042494766651. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 201,55K.