Ціна plsJONES (PLSJONES)
Поточна ціна plsJONES (PLSJONES) сьогодні становить 50.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSJONES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності plsJONES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.36 USD
- зміна ціни plsJONES протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни plsJONES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни plsJONES до USD становила $ -8.0819138600.
За останні 60 днів зміна ціни plsJONES до USD становила $ +3.5276443600.
За останні 90 днів зміна ціни plsJONES до USD становила $ +6.28458095224836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -8.0819138600
|-16.09%
|60 днів
|$ +3.5276443600
|+7.03%
|90 днів
|$ +6.28458095224836
|+14.31%
Останній аналіз цін plsJONES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid staking derivative for veJONES operated by plutusDAO
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|1 PLSJONES до AUD
A$80.822
|1 PLSJONES до GBP
￡40.662
|1 PLSJONES до EUR
€48.694
|1 PLSJONES до USD
$50.2
|1 PLSJONES до MYR
RM225.9
|1 PLSJONES до TRY
₺1,780.594
|1 PLSJONES до JPY
¥7,935.114
|1 PLSJONES до RUB
₽5,189.676
|1 PLSJONES до INR
₹4,342.3
|1 PLSJONES до IDR
Rp822,950.688
|1 PLSJONES до PHP
₱2,948.748
|1 PLSJONES до EGP
￡E.2,532.088
|1 PLSJONES до BRL
R$303.208
|1 PLSJONES до CAD
C$71.786
|1 PLSJONES до BDT
৳6,105.826
|1 PLSJONES до NGN
₦77,950.058
|1 PLSJONES до UAH
₴2,123.962
|1 PLSJONES до VES
Bs2,660.6
|1 PLSJONES до PKR
Rs13,990.74
|1 PLSJONES до KZT
₸26,645.156
|1 PLSJONES до THB
฿1,741.94
|1 PLSJONES до TWD
NT$1,655.596
|1 PLSJONES до CHF
Fr45.682
|1 PLSJONES до HKD
HK$390.556
|1 PLSJONES до MAD
.د.م505.514