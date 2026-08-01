Сьогоднішня ціна PLOI

Поточна ціна PLOI (PLOI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLOI до USD становить $ 0 за PLOI.

PLOI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 395, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PLOI. Протягом останніх 24 годин PLOI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PLOI змінився на -- за останню годину та на -1,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PLOI (PLOI)

Ринкова капіталізація $ 74,40K$ 74,40K $ 74,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,40K$ 74,40K $ 74,40K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PLOI — $ 74,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLOI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,40K.