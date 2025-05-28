Сьогоднішня ціна PlinkoIncinerator (PLINC)

Поточна ціна PlinkoIncinerator (PLINC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 111,42K USD. Ціна PLINC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlinkoIncinerator:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PlinkoIncinerator протягом дня — +1,12%

- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD

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