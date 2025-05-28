Ціна PlinkoIncinerator (PLINC)
Поточна ціна PlinkoIncinerator (PLINC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 111,42K USD. Ціна PLINC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlinkoIncinerator:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PlinkoIncinerator протягом дня — +1,12%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlinkoIncinerator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlinkoIncinerator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PlinkoIncinerator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PlinkoIncinerator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PlinkoIncinerator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,91%
+1,12%
-13,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.
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