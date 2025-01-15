Ціна Plink Cat (PLINK)
Поточна ціна Plink Cat (PLINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plink Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.79 USD
- зміна ціни Plink Cat протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plink Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plink Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plink Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plink Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ 0
|-32.10%
|60 днів
|$ 0
|-50.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plink Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.55%
-17.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
plink plink I’m a cat on Solana oke
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