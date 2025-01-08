Ціна Plian (PI)
Поточна ціна Plian (PI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.20K USD. Ціна PI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plian:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.38 USD
- зміна ціни Plian протягом дня — -99.66%
- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD
Отримуйте оновлення цін PI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plian до USD становила $ -0.002078759036328503.
За останні 30 днів зміна ціни Plian до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plian до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plian до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002078759036328503
|-99.66%
|30 днів
|$ 0
|-87.18%
|60 днів
|$ 0
|-99.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plian: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-99.66%
-36.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plian (Previously PCHAIN) is setting out to take what they have learned through developing enterprise subchains for applications in a wide variety of fields and focus it into a highly scalable, multichain smart contract platform and decentralized finance (DeFi) toolset that satisfies all the requirements of public and enterprise DeFi while also simplifying integration. This strategy will be accomplished by developing tools for simplifying smart contract and DApp deployment, adding on-chain oracles as well as creating novel technologies for adding programmable liquidity to further simplify integrating with Plian. As part of this new vision, Plian will be developing a familiar suite of tools that make testing, launching, and maintaining complex smart contracts simple with tools like Truffle and Waffle, while also releasing smart data and oracle mechanisms that increase the complexity of what is possible with smart contracts. Plian will also sponsor a community governed Decentralised Swap, Pizzap, to open the platform to cross-blockchain liquidity. This tool suite and platform will transform Plian into a massively scalable, interoperable, Solidity programmable, and near-instant blockchain for public and enterprise DeFi needs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PI до AUD
A$--
|1 PI до GBP
￡--
|1 PI до EUR
€--
|1 PI до USD
$--
|1 PI до MYR
RM--
|1 PI до TRY
₺--
|1 PI до JPY
¥--
|1 PI до RUB
₽--
|1 PI до INR
₹--
|1 PI до IDR
Rp--
|1 PI до PHP
₱--
|1 PI до EGP
￡E.--
|1 PI до BRL
R$--
|1 PI до CAD
C$--
|1 PI до BDT
৳--
|1 PI до NGN
₦--
|1 PI до UAH
₴--
|1 PI до VES
Bs--
|1 PI до PKR
Rs--
|1 PI до KZT
₸--
|1 PI до THB
฿--
|1 PI до TWD
NT$--
|1 PI до CHF
Fr--
|1 PI до HKD
HK$--
|1 PI до MAD
.د.م--