Сьогоднішня ціна Plian (PI)

Поточна ціна Plian (PI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.20K USD. Ціна PI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plian:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.38 USD

- зміна ціни Plian протягом дня — -99.66%

- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD

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