Ціна Plenty DeFi (PLENTY)
Поточна ціна Plenty DeFi (PLENTY) сьогодні становить 0.00654867 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLENTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plenty DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD
- зміна ціни Plenty DeFi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plenty DeFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plenty DeFi до USD становила $ -0.0018706878.
За останні 60 днів зміна ціни Plenty DeFi до USD становила $ +0.0002833583.
За останні 90 днів зміна ціни Plenty DeFi до USD становила $ +0.0005780832260936045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0018706878
|-28.56%
|60 днів
|$ +0.0002833583
|+4.33%
|90 днів
|$ +0.0005780832260936045
|+9.68%
Останній аналіз цін Plenty DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plenty is expanding DeFi use cases on Tezos towards a full scale decentralized financial ecosystem. Empowering traders, liquidity providers & developers to participate in an open financial marketplace.
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