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Поточна ціна PLEB INDEX сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PLEB становить 15 782,62 USD. Відстежуйте оновлення цін PLEB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PLEB INDEX сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PLEB становить 15 782,62 USD. Відстежуйте оновлення цін PLEB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна PLEB INDEX (PLEB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PLEB до USD:

$0,00001576
$0,00001576$0,00001576
-2,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PLEB INDEX (PLEB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:48:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PLEB INDEX

Поточна ціна PLEB INDEX (PLEB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLEB до USD становить $ 0 за PLEB.

PLEB INDEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 782,62, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PLEB. Протягом останніх 24 годин PLEB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PLEB змінився на -0,57% за останню годину та на -22,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PLEB INDEX (PLEB)

$ 15,78K
$ 15,78K$ 15,78K

--
----

$ 15,78K
$ 15,78K$ 15,78K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PLEB INDEX — $ 15,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLEB — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,78K.

Історія ціни PLEB INDEX у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,57%

-1,21%

-22,49%

-22,49%

Історія ціни PLEB INDEX (PLEB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLEB INDEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLEB INDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLEB INDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLEB INDEX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,21%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни PLEB INDEX

Прогноз ціни PLEB INDEX (PLEB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PLEB у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни PLEB INDEX (PLEB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PLEB INDEX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PLEB INDEX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PLEB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PLEB INDEX.

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Про PLEB INDEX

Яка зараз ціна PLEB INDEX?

Торгуючи за ₴, PLEB INDEX продемонстрував зміну ціни на рівні -1.21% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку PLEB?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1000000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація PLEB INDEX?

Його ринкова капіталізація становить ₴695695.2825409709472000, що займає #9265 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

PLEB зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як PLEB INDEX вписується у категорію Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

Як токен Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, PLEB конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про PLEB INDEX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:48:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PLEB INDEX (PLEB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про PLEB INDEX

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AI Router Protocol

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AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3317
$0,3317$0,3317

+231,70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,38179
$0,38179$0,38179

-10,41%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01929
$0,01929$0,01929

+4,55%

AurumX

AurumX

UMX

$0,13499
$0,13499$0,13499

-22,77%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002499
$0,002499$0,002499

+92,23%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,04820
$0,04820$0,04820

+46,06%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00586
$0,00586$0,00586

+30,22%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0130
$0,0130$0,0130

+23,80%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003100
$0,0003100$0,0003100

+16,98%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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