Сьогоднішня ціна PLEB INDEX

Поточна ціна PLEB INDEX (PLEB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLEB до USD становить $ 0 за PLEB.

PLEB INDEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 782,62, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PLEB. Протягом останніх 24 годин PLEB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PLEB змінився на -0,57% за останню годину та на -22,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PLEB INDEX (PLEB)

Ринкова капіталізація $ 15,78K$ 15,78K $ 15,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,78K$ 15,78K $ 15,78K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PLEB INDEX — $ 15,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLEB — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,78K.