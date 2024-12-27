Ціна Pleb (PLEB)
Поточна ціна Pleb (PLEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.45K USD. Ціна PLEB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pleb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 221.31 USD
- зміна ціни Pleb протягом дня — +3.39%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pleb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pleb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pleb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pleb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.39%
|30 днів
|$ 0
|-28.89%
|60 днів
|$ 0
|-27.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pleb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
+3.39%
+6.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's time for us Plebs to unite—less influencers, no more getting played by the big shots. It's our time to shine!
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