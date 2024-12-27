Сьогоднішня ціна Pleb (PLEB)

Поточна ціна Pleb (PLEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.45K USD. Ціна PLEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pleb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 221.31 USD

- зміна ціни Pleb протягом дня — +3.39%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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