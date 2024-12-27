Ціна Pleasure Coin (NSFW)
Поточна ціна Pleasure Coin (NSFW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна NSFW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pleasure Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.37 USD
- зміна ціни Pleasure Coin протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 60.76B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pleasure Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pleasure Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pleasure Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pleasure Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.27%
|30 днів
|$ 0
|+11.64%
|60 днів
|$ 0
|+41.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pleasure Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+1.27%
+15.44%
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