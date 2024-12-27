Сьогоднішня ціна Pleasure Coin (NSFW)

Поточна ціна Pleasure Coin (NSFW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна NSFW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pleasure Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.37 USD

- зміна ціни Pleasure Coin протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 60.76B USD

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