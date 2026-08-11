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Поточна ціна Pleasing Gold сьогодні становить 4 349,88 USD. Ринкова капіталізація PGOLD становить 84 844 582 USD. Відстежуйте оновлення цін PGOLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pleasing Gold сьогодні становить 4 349,88 USD. Ринкова капіталізація PGOLD становить 84 844 582 USD. Відстежуйте оновлення цін PGOLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Pleasing Gold (PGOLD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PGOLD до USD:

$4 349,84
$4 349,84$4 349,84
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pleasing Gold (PGOLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:01:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pleasing Gold

Поточна ціна Pleasing Gold (PGOLD) сьогодні становить $ 4 349,88, зі зміною 1,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PGOLD до USD становить $ 4 349,88 за PGOLD.

Pleasing Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 844 582, з циркуляційною пропозицією у 19,51K PGOLD. Протягом останніх 24 годин PGOLD торгувався між $ 4 296,53 (мінімум) та $ 4 350,83 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 507,64, тоді як історичний мінімум — $ 23,41.

У короткостроковій динаміці PGOLD змінився на -0,00% за останню годину та на +7,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,70.

Ринкова інформація щодо Pleasing Gold (PGOLD)

$ 84,84M
$ 84,84M$ 84,84M

$ 22,70
$ 22,70$ 22,70

$ 84,84M
$ 84,84M$ 84,84M

19,51K
19,51K 19,51K

19 505,05044
19 505,05044 19 505,05044

Поточна ринкова капіталізація Pleasing Gold — $ 84,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,70. Циркуляційна пропозиція PGOLD — 19,51K, зі загальною пропозицією 19505.05044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,84M.

Історія ціни Pleasing Gold у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 4 296,53
$ 4 296,53$ 4 296,53
Мін. за 24 год
$ 4 350,83
$ 4 350,83$ 4 350,83
Макс. за 24 год

$ 4 296,53
$ 4 296,53$ 4 296,53

$ 4 350,83
$ 4 350,83$ 4 350,83

$ 5 507,64
$ 5 507,64$ 5 507,64

$ 23,41
$ 23,41$ 23,41

-0,00%

+1,21%

+7,21%

+7,21%

Історія ціни Pleasing Gold (PGOLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pleasing Gold до USD становила $ +51,97.
За останні 30 днів зміна ціни Pleasing Gold до USD становила $ +294,5012306040.
За останні 60 днів зміна ціни Pleasing Gold до USD становила $ +207,4649166720.
За останні 90 днів зміна ціни Pleasing Gold до USD становила $ +0,0024196165995.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +51,97+1,21%
30 днів$ +294,5012306040+6,77%
60 днів$ +207,4649166720+4,77%
90 днів$ +0,0024196165995+0,00%

Прогноз ціни Pleasing Gold

Прогноз ціни Pleasing Gold (PGOLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PGOLD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pleasing Gold (PGOLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pleasing Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pleasing Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PGOLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pleasing Gold.

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Ресурс Pleasing Gold (PGOLD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

ApeChain EcosystemArbitrum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Pleasing Gold

Яка зараз ціна Pleasing Gold?

Pleasing Gold торгують за ₴191688.2552050777152000, зміна ціни за останні 24 години становить 1.20%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Pleasing Gold становить ₴242707.8222612334656000, тоді як ATL — ₴1031.6197353377264000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка PGOLD сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴3738887023.82229924128000, що розміщує актив на #287 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Pleasing Gold?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до PGOLD.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 19505.05044 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Pleasing Gold?

Pleasing Gold належить до класифікації Tokenized Assets,Tokenized Gold,Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,ApeChain Ecosystem,Pleasing Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію PGOLD?

Робота в мережі -- дозволяє PGOLD використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Pleasing Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:01:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pleasing Gold (PGOLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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