Сьогоднішня ціна Pleasing Gold

Поточна ціна Pleasing Gold (PGOLD) сьогодні становить $ 4 349,88, зі зміною 1,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PGOLD до USD становить $ 4 349,88 за PGOLD.

Pleasing Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 844 582, з циркуляційною пропозицією у 19,51K PGOLD. Протягом останніх 24 годин PGOLD торгувався між $ 4 296,53 (мінімум) та $ 4 350,83 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 507,64, тоді як історичний мінімум — $ 23,41.

У короткостроковій динаміці PGOLD змінився на -0,00% за останню годину та на +7,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,70.

Ринкова інформація щодо Pleasing Gold (PGOLD)

Ринкова капіталізація $ 84,84M$ 84,84M $ 84,84M Обсяг (за 24 год) $ 22,70$ 22,70 $ 22,70 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,84M$ 84,84M $ 84,84M Циркуляційне постачання 19,51K 19,51K 19,51K Загальна пропозиція 19 505,05044 19 505,05044 19 505,05044

Поточна ринкова капіталізація Pleasing Gold — $ 84,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,70. Циркуляційна пропозиція PGOLD — 19,51K, зі загальною пропозицією 19505.05044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,84M.