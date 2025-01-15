Сьогоднішня ціна PLC Ultima (PLCU)

Поточна ціна PLC Ultima (PLCU) сьогодні становить 53.49 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLCU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLC Ultima:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.64 USD

- зміна ціни PLC Ultima протягом дня — -6.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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