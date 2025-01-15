Ціна PLC Ultima (PLCU)
Поточна ціна PLC Ultima (PLCU) сьогодні становить 53.49 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLCU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLC Ultima:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.64 USD
- зміна ціни PLC Ultima протягом дня — -6.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLC Ultima до USD становила $ -3.42955404965658.
За останні 30 днів зміна ціни PLC Ultima до USD становила $ -12.2190041970.
За останні 60 днів зміна ціни PLC Ultima до USD становила $ -8.4622891680.
За останні 90 днів зміна ціни PLC Ultima до USD становила $ -18.45830282072479.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.42955404965658
|-6.02%
|30 днів
|$ -12.2190041970
|-22.84%
|60 днів
|$ -8.4622891680
|-15.82%
|90 днів
|$ -18.45830282072479
|-25.65%
Останній аналіз цін PLC Ultima: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-6.02%
-22.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The PLC Ultima blockchain is based on the Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency and high transaction processing speed with the option of using the Segregated Witness protocol upgrade. The developers of PLC Ultima have expanded the functionality of the Litecoin blockchain and increased the scope of its application. The PLC Ultima blockchain uses the CryptoNight hashing algorithm used by Bytecoin and Monero. We have introduced a more equitable distribution of rewards among participants using minting, backed by smart contracts. Additionally, this solution has been tested for vulnerability to all types of attacks, including network separation, hacking attempts, blockchain tampering, keyspace attack, etc.
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