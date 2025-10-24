Актуальна ціна Plazzy the dog сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAZZY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAZZY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Plazzy the dog сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAZZY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAZZY на MEXC вже зараз.

Ціна Plazzy the dog (PLAZZY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PLAZZY до USD:

$0,00064194
$0,00064194$0,00064194
+0,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Plazzy the dog (PLAZZY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:01:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Plazzy the dog (PLAZZY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

+0,14%

+0,08%

+0,08%

Актуальна ціна Plazzy the dog (PLAZZY) становить --. За останні 24 години PLAZZY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLAZZY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLAZZY змінився на +0,01% за останню годину, +0,14% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plazzy the dog (PLAZZY)

$ 641,94K
$ 641,94K$ 641,94K

--
----

$ 641,94K
$ 641,94K$ 641,94K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Plazzy the dog — $ 641,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLAZZY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 641,94K.

Історія ціни Plazzy the dog (PLAZZY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plazzy the dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plazzy the dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plazzy the dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plazzy the dog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,14%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Plazzy the dog (PLAZZY)

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Plazzy the dog (PLAZZY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Plazzy the dog (USD)

Скільки коштуватиме Plazzy the dog (PLAZZY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Plazzy the dog (PLAZZY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Plazzy the dog.

Перегляньте прогноз ціни Plazzy the dog вже зараз!

PLAZZY до місцевих валют

Токеноміка Plazzy the dog (PLAZZY)

Розуміння токеноміки Plazzy the dog (PLAZZY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLAZZY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Plazzy the dog (PLAZZY)

Скільки сьогодні коштує Plazzy the dog (PLAZZY)?
Актуальна ціна PLAZZY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLAZZY до USD?
Поточна ціна PLAZZY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Plazzy the dog?
Ринкова капіталізація PLAZZY — $ 641,94K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLAZZY?
Циркуляційна пропозиція PLAZZY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLAZZY?
PLAZZY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLAZZY?
Історична мінімальна ціна PLAZZY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PLAZZY?
Актуальний обсяг торгівлі PLAZZY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PLAZZY цього року?
PLAZZY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLAZZY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:01:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Plazzy the dog (PLAZZY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

