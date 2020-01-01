Токеноміка Plaza LevETH (LEVETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Plaza LevETH (LEVETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plaza LevETH (LEVETH) Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Офіційний вебсайт: https://app.plaza.finance/ Купити LEVETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plaza LevETH (LEVETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plaza LevETH (LEVETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 712,69K $ 712,69K $ 712,69K Загальна пропозиція: $ 180,42 $ 180,42 $ 180,42 Циркуляційна пропозиція: $ 180,42 $ 180,42 $ 180,42 FDV (повністю розведена вартість): $ 712,69K $ 712,69K $ 712,69K Історичний максимум: $ 9 447,2 $ 9 447,2 $ 9 447,2 Історичний мінімум: $ 1 772,85 $ 1 772,85 $ 1 772,85 Поточна ціна: $ 3 950,13 $ 3 950,13 $ 3 950,13 Дізнайтеся більше про ціну Plaza LevETH (LEVETH)

Токеноміка Plaza LevETH (LEVETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plaza LevETH (LEVETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEVETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEVETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEVETH, досліджуйте ціну токена LEVETH в реальному часі!

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