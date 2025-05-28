Ціна Plaza LevETH (LEVETH)
Поточна ціна Plaza LevETH (LEVETH) сьогодні становить 4 898,45 USD з ринковою капіталізацією $ 886,72K USD. Ціна LEVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plaza LevETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Plaza LevETH протягом дня — +8,97%
- циркуляційна пропозиція – 181,02 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plaza LevETH до USD становила $ +403,34.
За останні 30 днів зміна ціни Plaza LevETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plaza LevETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plaza LevETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +403,34
|+8,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plaza LevETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,24%
+8,97%
+15,18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/
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