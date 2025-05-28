Сьогоднішня ціна Plaza LevETH (LEVETH)

Поточна ціна Plaza LevETH (LEVETH) сьогодні становить 4 898,45 USD з ринковою капіталізацією $ 886,72K USD. Ціна LEVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plaza LevETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Plaza LevETH протягом дня — +8,97%

- циркуляційна пропозиція – 181,02 USD

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