Токеноміка Plaza BondETH (BONDETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Plaza BondETH (BONDETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plaza BondETH (BONDETH) Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Офіційний вебсайт: https://app.plaza.finance/ Купити BONDETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plaza BondETH (BONDETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plaza BondETH (BONDETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 653,97K $ 653,97K $ 653,97K Загальна пропозиція: $ 6,54K $ 6,54K $ 6,54K Циркуляційна пропозиція: $ 6,54K $ 6,54K $ 6,54K FDV (повністю розведена вартість): $ 653,97K $ 653,97K $ 653,97K Історичний максимум: $ 100,86 $ 100,86 $ 100,86 Історичний мінімум: $ 91,78 $ 91,78 $ 91,78 Поточна ціна: $ 99,96 $ 99,96 $ 99,96 Дізнайтеся більше про ціну Plaza BondETH (BONDETH)

Токеноміка Plaza BondETH (BONDETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plaza BondETH (BONDETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONDETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONDETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONDETH, досліджуйте ціну токена BONDETH в реальному часі!

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