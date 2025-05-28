Сьогоднішня ціна Plaza BondETH (BONDETH)

Поточна ціна Plaza BondETH (BONDETH) сьогодні становить 100,07 USD з ринковою капіталізацією $ 698,66K USD. Ціна BONDETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plaza BondETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Plaza BondETH протягом дня — +0,10%

- циркуляційна пропозиція – 6,99K USD

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