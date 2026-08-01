Сьогоднішня ціна PlayTrenches

Поточна ціна PlayTrenches (TRENCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRENCH до USD становить $ 0 за TRENCH.

PlayTrenches наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131 088, з циркуляційною пропозицією у 992,44M TRENCH. Протягом останніх 24 годин TRENCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRENCH змінився на -9,33% за останню годину та на -61,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,96K.

Ринкова інформація щодо PlayTrenches (TRENCH)

Ринкова капіталізація $ 131,09K$ 131,09K $ 131,09K Обсяг (за 24 год) $ 27,96K$ 27,96K $ 27,96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,09K$ 131,09K $ 131,09K Циркуляційне постачання 992,44M 992,44M 992,44M Загальна пропозиція 992 441 463,960619 992 441 463,960619 992 441 463,960619

Поточна ринкова капіталізація PlayTrenches — $ 131,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,96K. Циркуляційна пропозиція TRENCH — 992,44M, зі загальною пропозицією 992441463.960619. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,09K.