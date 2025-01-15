Сьогоднішня ціна PlayPad (PPAD)

Поточна ціна PlayPad (PPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlayPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.88 USD

- зміна ціни PlayPad протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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