Ціна PlayPad (PPAD)
Поточна ціна PlayPad (PPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlayPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.88 USD
- зміна ціни PlayPad протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlayPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlayPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PlayPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PlayPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|-2.59%
|60 днів
|$ 0
|-46.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PlayPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.04%
-5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlayPad is first IDO platform for VR, Gaming & Play2Earn projects in metaverse , multi chain supported and fully decentralized.
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