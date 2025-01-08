Сьогоднішня ціна PlayNity (PLY)

Поточна ціна PlayNity (PLY) сьогодні становить 0.0010063 USD з ринковою капіталізацією $ 91.75K USD. Ціна PLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlayNity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.76 USD

- зміна ціни PlayNity протягом дня — -11.12%

- циркуляційна пропозиція – 91.17M USD

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