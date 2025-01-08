Ціна PlayNity (PLY)
Поточна ціна PlayNity (PLY) сьогодні становить 0.0010063 USD з ринковою капіталізацією $ 91.75K USD. Ціна PLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlayNity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.76 USD
- зміна ціни PlayNity протягом дня — -11.12%
- циркуляційна пропозиція – 91.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlayNity до USD становила $ -0.000125992753614262.
За останні 30 днів зміна ціни PlayNity до USD становила $ -0.0001151505.
За останні 60 днів зміна ціни PlayNity до USD становила $ -0.0001144790.
За останні 90 днів зміна ціни PlayNity до USD становила $ -0.0003503368312201117.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000125992753614262
|-11.12%
|30 днів
|$ -0.0001151505
|-11.44%
|60 днів
|$ -0.0001144790
|-11.37%
|90 днів
|$ -0.0003503368312201117
|-25.82%
Останній аналіз цін PlayNity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-11.12%
-10.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
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