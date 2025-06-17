Сьогоднішня ціна PlayMind (PLAI)

Поточна ціна PlayMind (PLAI) сьогодні становить 0.00128958 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна PLAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlayMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PlayMind протягом дня — +4.16%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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