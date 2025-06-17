Ціна PlayMind (PLAI)
Поточна ціна PlayMind (PLAI) сьогодні становить 0.00128958 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна PLAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlayMind:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PlayMind протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlayMind до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlayMind до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PlayMind до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PlayMind до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PlayMind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.39%
+4.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry
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