Токеноміка PLAYFUN (PLAYFUN) Дізнайтеся ключову інформацію про PLAYFUN (PLAYFUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PLAYFUN (PLAYFUN) 🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning Офіційний вебсайт: https://playfun.game/ Купити PLAYFUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PLAYFUN (PLAYFUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PLAYFUN (PLAYFUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,91M $ 2,91M $ 2,91M Загальна пропозиція: $ 200,75B $ 200,75B $ 200,75B Циркуляційна пропозиція: $ 200,75B $ 200,75B $ 200,75B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,91M $ 2,91M $ 2,91M Історичний максимум: $ 0,00004498 $ 0,00004498 $ 0,00004498 Історичний мінімум: $ 0,00000225 $ 0,00000225 $ 0,00000225 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PLAYFUN (PLAYFUN)

Токеноміка PLAYFUN (PLAYFUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PLAYFUN (PLAYFUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLAYFUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLAYFUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLAYFUN, досліджуйте ціну токена PLAYFUN в реальному часі!

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