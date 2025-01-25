Сьогоднішня ціна PlayFi Studio (PLAYFI)

Поточна ціна PlayFi Studio (PLAYFI) сьогодні становить 0.02163784 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLAYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlayFi Studio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.79 USD

- зміна ціни PlayFi Studio протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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