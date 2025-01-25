Ціна PlayFi Studio (PLAYFI)
Поточна ціна PlayFi Studio (PLAYFI) сьогодні становить 0.02163784 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLAYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlayFi Studio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.79 USD
- зміна ціни PlayFi Studio протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlayFi Studio до USD становила $ -0.00059958824139227.
За останні 30 днів зміна ціни PlayFi Studio до USD становила $ +0.0048345858.
За останні 60 днів зміна ціни PlayFi Studio до USD становила $ -0.0032067040.
За останні 90 днів зміна ціни PlayFi Studio до USD становила $ -0.000582641484155747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00059958824139227
|-2.69%
|30 днів
|$ +0.0048345858
|+22.34%
|60 днів
|$ -0.0032067040
|-14.81%
|90 днів
|$ -0.000582641484155747
|-2.62%
Останній аналіз цін PlayFi Studio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-2.69%
-35.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.
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