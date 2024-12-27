Ціна Playermon (PYM)
Поточна ціна Playermon (PYM) сьогодні становить 0.00147012 USD з ринковою капіталізацією $ 734.75K USD. Ціна PYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Playermon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.15K USD
- зміна ціни Playermon протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 499.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Playermon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Playermon до USD становила $ +0.0004767762.
За останні 60 днів зміна ціни Playermon до USD становила $ +0.0009988311.
За останні 90 днів зміна ціни Playermon до USD становила $ +0.0007002402880326556.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ +0.0004767762
|+32.43%
|60 днів
|$ +0.0009988311
|+67.94%
|90 днів
|$ +0.0007002402880326556
|+90.95%
Останній аналіз цін Playermon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+0.33%
+21.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Playermon is a boundless NFT Game where anyone can explore and battle in the universe with their favorite Playermons!
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