Сьогоднішня ціна Playermon (PYM)

Поточна ціна Playermon (PYM) сьогодні становить 0.00147012 USD з ринковою капіталізацією $ 734.75K USD. Ціна PYM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Playermon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.15K USD

- зміна ціни Playermon протягом дня — +0.33%

- циркуляційна пропозиція – 499.86M USD

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