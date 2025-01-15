Ціна Player 2 (DEO)
Поточна ціна Player 2 (DEO) сьогодні становить 0.055033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Player 2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88K USD
- зміна ціни Player 2 протягом дня — -22.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Player 2 до USD становила $ -0.01595532857777389.
За останні 30 днів зміна ціни Player 2 до USD становила $ -0.0193147228.
За останні 60 днів зміна ціни Player 2 до USD становила $ +0.0050639440.
За останні 90 днів зміна ціни Player 2 до USD становила $ -0.01228736291599375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01595532857777389
|-22.47%
|30 днів
|$ -0.0193147228
|-35.09%
|60 днів
|$ +0.0050639440
|+9.20%
|90 днів
|$ -0.01228736291599375
|-18.25%
Останній аналіз цін Player 2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-22.47%
-33.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1) Player 2 allows you to discover Solana through a gamified world. It's where communities and businesses meet, and it's powered by a USDC backed economy. 2) Our ecosystem is a collection of multiple smaller projects and our main token (DEO) is backed by a USDC reserve that keeps growing. 3) Launched DeFi protocol in Mar 2022, launched an NFT collection in Aug 2022, launched token in Jan 2023. 4) Launch new DeFi fund which gives stable yields on SOL and USDC. 5) Transacting throughout our entire Player 2 world.
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