Сьогоднішня ціна Player 2 (DEO)

Поточна ціна Player 2 (DEO) сьогодні становить 0.055033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Player 2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88K USD

- зміна ціни Player 2 протягом дня — -22.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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