Ціна Playdoge ($PLAY)
Поточна ціна Playdoge ($PLAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Playdoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.74 USD
- зміна ціни Playdoge протягом дня — +7.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Playdoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Playdoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Playdoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Playdoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.03%
|30 днів
|$ 0
|-25.59%
|60 днів
|$ 0
|-33.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Playdoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.76%
+7.03%
-5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlayDoge is a mobile-based play-to-earn (P2E) game, transforming the iconic Doge meme into a Tamagotchi-style virtual pet, powered by the $PLAY token. In this 2D 8-bit world, your PlayDoge needs care and attention just like a real dog. Feed, train and play with your 2D Doge while guiding it through in-app mini-games to earn $PLAY tokens! Play through the PlayDoge app with your digital Doge companion and form a bond that can never be broken, neglect your Doge and he could run away or worse… resulting in your game resetting. Use $PLAY tokens to activate Play-to-Earn rewards for keeping your Doge healthy and beating the game levels!
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