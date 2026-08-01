Сьогоднішня ціна PlayDapp

Поточна ціна PlayDapp (PDA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PDA до USD становить $ 0 за PDA.

PlayDapp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 577,975, з циркуляційною пропозицією у 656.50M PDA. Протягом останніх 24 годин PDA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3.74, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PDA змінився на +0.02% за останню годину та на -9.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17.87K.

Ринкова інформація щодо PlayDapp (PDA)

Ринкова капіталізація $ 577.98K$ 577.98K $ 577.98K Обсяг (за 24 год) $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 616.27K$ 616.27K $ 616.27K Циркуляційне постачання 656.50M 656.50M 656.50M Загальна пропозиція 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація PlayDapp — $ 577.98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17.87K. Циркуляційна пропозиція PDA — 656.50M, зі загальною пропозицією 700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 616.27K.